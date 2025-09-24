Hallado sin vida el anciano desaparecido en Tábara

Triste desenlace de la desaparición de Manuel C.A. de 80 años en la localidad de Tábara. Las alarmas saltaron el pasado martes alrededor de las ocho y media de la tarde tras no poder localizar al hombre que era usuario de la residencia de ese mismo pueblo.

La Guardia Civil desplegó entonces un amplio operativo por todo el perímetro de la zona para tratar de dar con su paradero ya que las primeras horas son cruciales en este tipo de casos. Tras una larga noche en la que participaron tanto las Fuerzas de Seguridad como voluntarios de la localidad.

En la mañana de este miércoles se ha confirmado el triste hallazgo del cuerpo sin vida.

Habrá ampliación