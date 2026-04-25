Hallan maniatada y desorientada a una mujer tras una presunta agresión sexual en Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha informado este sábado al mediodía sobre la presunta violación de una mujer ocurrida en la madrugada del jueves 23 de abril.

Según ha explicado, la víctima viajaba en un autobús procedente de Galicia con destino Madrid y se bajó en la estación de Benavente. Allí, se subió de forma voluntaria a un vehículo que se dirigía hacia Mieres, cuyo conductor es el principal sospechoso de la agresión sexual.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil de Asturias, que continúa realizando gestiones para identificar al presunto agresor.

Según ha adelantado Zamora24horas.com la mujer fue localizada horas después, en la mañana del viernes alrededor de las 09:00, maniatada y desorientada junto a una carretera cercana a la localidad de Carabanzo.