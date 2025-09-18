Hito en Castilla y León tras el nacimiento de un pigargo europeo, águila extinta, en el norte de la Comunidad

El nacimiento de un pigargo europeo en el norte de la Comunidad supone un “hito histórico” para la biodiversidad española tras la extinción de este águila en el país

El nacimiento en 2025 del primer pollo de pigargo europeo (‘Haliaeetus albicilla’) en el norte de Castilla y León representa un “hito histórico” para la biodiversidad española y la conservación de la naturaleza. El plan inicial del Proyecto Pigargo, con su puesta en marcha en 2021, contempla la consolidación de una población reproductora de pigargo europeo en España, tras la extinción de esta emblemática águila en el país.

Este logro se ha producido en el norte de Castilla y León, dentro de las zonas óptimas para la especie que fueron analizadas en el estudio de viabilidad del proyecto, donde ha sido clave la colaboración de la Junta de Castilla y León. También se ha contado con el apoyo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de agentes medioambientales de la Junta en el marcaje con GPS en nido del primer pollo de pigargo europeo, un macho.

Los progenitores son dos pigargos reintroducidos de cuatro años de edad, el macho Pimiango y la hembra Mansolea, cuyos nombres hacen honor a la localidad asturiana que acoge el proyecto de reintroducción de la especie y a su dialecto, respectivamente. La ubicación del nido no se ha desvelado públicamente para evitar cualquier perturbación para esta pareja primeriza de pigargo europeo y su pollo.

El Proyecto Pigargo, según recogió la Agencia Ical, responde a la aprobación en 2018 del ‘Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español’. La inclusión del pigargo europeo en este inventario oficial estuvo avalada por el comité de científicos que asesora al Miteco y a las comunidades autónomas en temas de biodiversidad, al entender que se trataba de una especie autóctona de la fauna española dada por desaparecida.

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que las administraciones públicas deben promover la reintroducción de las especies autóctonas extinguidas. El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), como ONG especializada en la recuperación de biodiversidad con más de 40 años de experiencia, asumió el reto de recuperar al pigargo europeo como especie reproductora en España.

En agosto de 2021, los primeros ejemplares fueron trasladados desde Noruega a Asturias y emplazados en un recinto de aclimatación en Pimiango, en el concejo de Ribadedeva, como paso previo a su liberación definitiva. De los 25 individuos liberados en España desde entonces por el Proyecto Pigargo, 17 sobreviven en la actualidad y 12 se encuentran emparejados. Estos datos muestran que la supervivencia, adaptación y tasa de emparejamiento de los pigargos reintroducidos hasta la fecha es muy alta.

"Hay que felicitarse y celebrar como todo un éxito el nacimiento de este primer pollo con poco más de veinte ejemplares liberados y en tan solo cuatro años de proyecto, un resultado emocionante y motivador que nos permite confiar en que se produzcan más reproducciones la próxima temporada", indicó el presidente de Grefa. Ernesto Álvarez, y principal impulsor de numerosas reintroducciones de especies amenazadas, entre ellas el Proyecto Pigargo.

Trabajo de campo constante

El pigargo está considerado como el águila más grande de la fauna europea. El nacimiento de este pollo viene precedido de un trabajo arduo y constante de seguimiento de la pareja reproductora por parte de un equipo de Grefa. En total han sido más de 500 horas de seguimiento, siete días por semana, durante la primavera y el verano de 2025, con una media de cuatro horas de vigilancia del nido al día, algo para lo cual el equipo técnico del Proyecto Pigargo ha contado con el apoyo de varios voluntarios.

A mediados de 2024, este equipo detectó que la pareja regentaba un territorio, pudiendo confirmar el proceso de construcción de un nido en un roble a partir de febrero de 2025. A finales del pasado marzo la hembra de pigargo europeo empezó a incubar, una fase que culminó a principios de mayo con el nacimiento del primer pollo de pigargo europeo en España desde su extinción en el país.

La siguiente fecha importante en la fase de crianza fue el pasado 18 de julio, día en el que el pollo "salta" del nido. "Tras el salto del nido el pollo estuvo diez días en el suelo musculando y ejercitando las técnicas de vuelo, mientras sus progenitores se mantenían atentos y protectores, llegando incluso a disuadir a un zorro por aproximarse en exceso. Por fin, en un día ventoso y tras muchos intentos, alzó el vuelo y recorrió unos quinientos metros de distancia hasta posarse en un árbol, un movimiento que celebramos por todo lo alto", explicó el técnico de Grefa y actual responsable del proyecto, Enrique Murciano.

Desde entonces el pollo, que ha comenzado a realizar sus primeros vuelos exploratorios fuera del territorio natal, sigue siendo alimentado por sus padres Pimiango y Mansolea, quienes se mantienen cercanos a su cría enseñándole las técnicas de pesca que le permitan obtener comida de forma autónoma en el futuro.

Como depredador vinculado a los ecosistemas acuáticos, el pigargo europeo contribuye a mantener controladas a especies cuya sobrepoblación puede tener impactos negativos en los ecosistemas que ocupan. Tal es el caso de la carpa, declarada como una de las especies invasoras más dañinas a nivel mundial, y que se ha consolidado como la presa principal de los pigargos liberados hasta la fecha en España.

Gracias a sus hábitos carroñeros, el pigargo europeo cumple un importante papel de “policía sanitaria”, contribuyendo a controlar la propagación de enfermedades al eliminar eficazmente los cadáveres animales del medio. Esta especie es además muy sensible a la calidad de las aguas, por lo que cumple un rol importante como bioindicador de la salud de los ecosistemas acuáticos.