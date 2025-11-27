Un hombre persigue y dispara a otro en plena calle en Burgos

Un hombre ha perseguido por las calles de Burgos con una arma en la mano a otro, disparándolo en plena calle.

Los hechos se han producido cerca de las 21:00 horas de este jueves en el barrio de Gamonal. Según ha recogido la Agencia Ical, a través del Diario de Burgos, un hombre de origen sudamericano ha sido el que ha disparado el arma con la que ha herido a otro varón de 30 años.

La víctima al ver armado al otro hombre corrió a refugiarse en un bar al que entró en autor del disparo, donde siguió agrediendo al herido.

Se dio aviso a la Policía Local, Nacional y a una UVI móvil que atendió al hombre herido de bala.