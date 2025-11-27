Un hombre persigue y dispara a otro en plena calle en Burgos
La víctima, herida de bala, es un varón de 30 años
Un hombre ha perseguido por las calles de Burgos con una arma en la mano a otro, disparándolo en plena calle.
Los hechos se han producido cerca de las 21:00 horas de este jueves en el barrio de Gamonal. Según ha recogido la Agencia Ical, a través del Diario de Burgos, un hombre de origen sudamericano ha sido el que ha disparado el arma con la que ha herido a otro varón de 30 años.
La víctima al ver armado al otro hombre corrió a refugiarse en un bar al que entró en autor del disparo, donde siguió agrediendo al herido.
Se dio aviso a la Policía Local, Nacional y a una UVI móvil que atendió al hombre herido de bala.
