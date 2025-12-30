Un hombre resulta herido tras dispararse con una escopeta en Burgos

Un hombre, cuya edad no ha trascendido, ha resultado herido al dispararse con una escopeta de forma accidental en Burgos.

Los hechos, concretamente, han tenido lugar a las 14:25 horas de este martes en el monte Peña El Gato, en el término municipal de Abajas.

Tal y como han informado fuentes oficiales, la víctima habría sufrido una caída mientras portaba una escopeta que se habría disparado, provocándole una herida en la pierna.

El 1-1-2 ha alertado al Centro Coordinador de Emergencias, a Emergencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos, quienes se han personado en el lugar.

Asimismo, se ha requerido la intervención de un helicóptero medicalizado de Sacyl, que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.