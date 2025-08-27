El humo de los incendios obliga a cambiar la ruta de los Reyes en su visita a Sanabria

Los Reyes llegaron en la mañana de este miércoles a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio zamorano de Galende, desde donde se desplazaron hasta el Puesto de Mando Avanzado para recibir información actualizada sobre la evolución de los incendios forestales que azotan la comarca. Allí saludaron a representantes de los equipos de extinción y agradecieron personalmente su labor en las tareas de emergencia.

Aunque inicialmente estaba previsto comenzar la visita en el mirador del Cañón de Forcadura, el cambio de viento y el humo obligaron a modificar la agenda. A su llegada, los monarcas fueron recibidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.

También estuvieron presentes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; y distintos alcaldes y pedáneos de la zona, entre ellos los de Trefacio, Porto, Escudero y Doney, así como los de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano.

Durante la jornada, los Reyes se desplazaron además al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde se reunieron con vecinos desalojados el pasado 18 de agosto que han podido regresar a sus hogares esta semana. Asimismo, mantuvieron un encuentro con representantes de los sectores ganadero, apícola y de restauración de las pedanías más castigadas por el fuego en Porto de Sanabria.

La visita concluyó con una reunión en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria junto a autoridades, alcaldes y pedáneos, en la que los monarcas escucharon las principales demandas de los municipios afectados y los planes de recuperación tras los incendios.