Identifican el cadáver de Julio Rodríguez en el accidente de tren de Adamuz, leonés organizador de SalSalamanca

Los equipos de rescate han hallado el cadáver del leonés Julio Rodríguez en el lugar del accidente de tren de Adamuz. Según han avanzado iCal, el varón tenía 52 años y la familia habría puesto a disposición de la Guardia Civil material genético para poder identificar el cuerpo.

Profesor de danzas modernas, tenía dos negocios dedicados a la música, un congreso que organizaba en Salamanca denominado Salsalamanca y que reunía a personalidades en torno al baile, y una escuela de baile en León.

Los familiares y allegados

Además, según han explicado también trabajaba como DJ con casi mil seguidores en redes sociales siendo fiel organizador de diferentes eventos del baile, congregando a cientos de personas en diferentes ciudades de España.

La familia solicitó ayuda ciudadana para encontrar al varón, del que no había noticias desde el propio día del accidente. Desde Salamanca24horas trasladamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y allegados tras conocer la trágica noticia. DEP.