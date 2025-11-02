Identifican a ocho 'mulas' tras estafar a un hombre de Valladolid a través de una red social en la que se prometían ganancias por dar 'likes' a videos de TikTok

La Policía Nacional de Valladolid logra identificar a un total de ocho personas titulares de cuentas bancarias utilizadas como destino de fondos fraudulentos, obtenidos mediante una ciberestafa que hizo perder a la víctima, un hombre de Valladolid, 9.780 euros.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando la víctima presentó una denuncia detallando un engaño que comenzó con un anuncio en una red social que prometía ingresos rápidos a cambio de dar 'likes' a vídeos de TikTok. Inicialmente, el anuncio cumplió su promesa y la víctima recibió pequeños pagos, sumando un total de 193 euros, por la sencilla tarea de interactuar con vídeos. Una vez ganada su confianza, los delincuentes le propusieron unirse a una página de inversiones en criptomonedas para obtener ganancias mayores, a la que la víctima accedió, y donde un supuesto "mentor de tareas" de la organización se puso en contacto para indicarle qué inversiones debía realizar desde su propia cuenta bancaria.

El dinero transferido por la víctima iba directamente a cuentas controladas por los criminales y cuando el vallisoletano intentó retirar las supuestas ganancias, los estafadores le notificaron un falso "error", exigiendo un ingreso de 8.000 euros para "desbloquear" los fondos. Al alegar no disponer de esa cantidad, la organización le ofreció un "crédito" de 2.500 euros, obligándolo a ingresar el resto. Posteriormente, le exigieron una nueva transferencia de 15.000 euros para poder, finalmente, retirar su dinero.

En ese momento, al intentar recuperar lo invertido, la víctima contactó con su entidad bancaria para obtener unos datos específicos solicitados por los criminales. Fue su banco el que le alertó de que había sido estafado.

A pesar de que el número de teléfono asociado a las cuentas de la organización se localizó en Indonesia, los investigadores de la Policía Nacional lograron identificar a las ocho personas titulares de las cuentas a las que se transfería el dinero de la víctima.

Estas personas son conocidas en el argot criminal como 'mulas': individuos que mueven el dinero de unas cuentas a otras para dificultar el seguimiento policial de los fondos y que, a cambio, reciben una pequeña comisión por su participación en la cadena delictiva.