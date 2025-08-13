El incendio en Molezuelas obliga a evacuar a más de 4.300 personas en 23 pueblos leoneses

Una persona trata de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España). Uno de los voluntarios que trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha fallecido este martes debido a las her - Emilio Fraile - Europa Press

Un total de 4.345 vecinos de 23 localidades de León han tenido que abandonar sus hogares este martes 12 de agosto debido al grave incendio declarado en Molezuelas, según informó la Subdelegación del Gobierno.

Los desalojados han sido acogidos en cuatro albergues de Cruz Roja en La Bañeza y en tres habilitados en Astorga, ubicados en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar. Entre los municipios afectados destacan Jiménez de Jamuz, con 1.200 evacuados, y Alija del Infantado, con 600. También se han visto obligados a salir vecinos de Quintanilla de Flórez, Palacios de Jamuz, Villanueva de Jamuz, Santa Elena de Jamuz, Miñambres y otros pueblos de la Valduerna y el Jamuz.

El humo y las partículas en suspensión han motivado el corte de la carretera LE-125, desde el kilómetro 2,5 en La Bañeza hasta el 35 en Torneros de la Valdería, en ambos sentidos. Las autoridades continúan trabajando para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los habitantes, mientras los equipos de emergencia mantienen el operativo activo.