Un incendio de nivel 2 en Castromil (Zamora) obliga a confinar el pueblo

Un incendio forestal procedente de Galicia se ha reactivado este viernes en Castromil, provincia de Zamora, obligando a las autoridades a confinar a la población y a declarar el nivel 2 de peligrosidad. La rápida propagación del fuego, avivado por fuertes vientos, ha generado una seria amenaza para el núcleo urbano.

El incendio, que comenzó a reactivarse a las 10:58 de la mañana, escaló rápidamente de nivel 1 a nivel 2 en menos de una hora, a causa de su avance por una zona de matorral. Los vientos, con rachas de más de 40 kilómetros por hora, están complicando las labores de extinción.

La previsión meteorológica indica que los vientos continuarán con rachas fuertes durante toda la tarde, aunque las temperaturas son más bajas de lo habitual, lo que podría evitar que el incendio se convierta en un fenómeno convectivo, un tipo de fuego extremadamente peligroso y difícil de controlar. Sin embargo, el Servicio de Medio Ambiente ha advertido que el riesgo podría aumentar si el incendio sigue creciendo y alcanza áreas con más vegetación.