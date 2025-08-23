El incendio de Porto obliga a desalojar a 300 vecinos de La Baña tras cruzar a León

Castilla y León continúa luchando contra una ola de incendios forestales que, a estas horas, mantiene seis fuegos en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP), según la información actualizada por el sistema Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultada por la Agencia Ical. La situación afecta especialmente a las provincias de León, Palencia y Zamora, donde se concentran los focos más preocupantes.

El incendio que comenzó en Porto (Zamora) ha cruzado esta tarde la frontera provincial y ha alcanzado la localidad leonesa de La Baña, en el municipio de Encinedo, lo que ha obligado a desalojar a 300 vecinos. Los afectados han sido trasladados al pabellón de Villafranca del Bierzo, donde permanecen a la espera de evolución del incendio.

Mientras tanto, en el lado zamorano, el fuego de Porto ha dado un respiro. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de Zamora ha autorizado esta mañana el regreso a sus hogares de 104 personas evacuadas previamente de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, en el municipio de Galende. También se han levantado las restricciones de movilidad, salvo el corte de la carretera ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de Peces.

Más de 800 evacuados en León

En la provincia de León se concentra la mayor actividad del fuego. La cifra de personas desalojadas ha descendido a 838 vecinos de 14 localidades, tras el levantamiento de la evacuación en el Valle de Fornela. Ayer, eran más de 1.500 personas afectadas. Aún permanecen 235 personas confinadas en once pueblos.

El incendio de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, sigue siendo uno de los más preocupantes, especialmente el foco surgido el pasado miércoles en Igüeña, que mantiene evacuadas tanto esta localidad como Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. El flanco norte, además, presenta complicaciones por la orografía montañosa, con riesgo de que las llamas se dirijan hacia la zona de Tremor.

El Ministerio del Interior ha señalado que este incendio es el único en la comunidad que avanza de forma “desfavorable”. En el resto de focos de nivel 2, la evolución es positiva.

Otros fuegos de nivel 2

Además del de Fasgar, se mantienen en nivel 2 los incendios de:

Anllares del Sil (Vega de Espinareda), donde los esfuerzos se centran en el norte, hacia Asturias y Argayo del Sil.

Llamas de la Cabrera, activo desde el 8 de agosto, que podría frenarse en su avance al alcanzar una zona de valle húmedo.

Gestoso, proveniente de Ourense, afecta al municipio leonés de Oencia; sin llama visible actualmente, pero con riesgo de reactivaciones.

Barniedo de la Reina, en Boca de Huérgano, que presenta su mayor actividad en el flanco sur, con riesgo de extensión a Palencia.

En este foco, trabajan medios terrestres, maquinaria y varios helicópteros para lograr su estabilización.

Incendios de otros niveles

Además de los fuegos en nivel 2, se registra un incendio activo en nivel 1, en Canalejas, también en León.

Por debajo de ese umbral, Castilla y León mantiene nueve incendios activos en nivel 0:

Molezuelas de la Carballeda (Zamora), vinculado con el de Castrocalbón.

Candelario (Salamanca), una prolongación del incendio de Jarilla (Cáceres).

Yeres (León).

Resoba, Brañosera y San Pedro de Cansoles (Palencia).

San Cristóbal de los Mochuelos (Salamanca).

Castromil y otro foco en Zamora.

Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), declarado esta misma tarde.