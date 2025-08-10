El incendio de Yeres alcanza Las Médulas y obliga al desalojo de los vecinos

La provincia de León tiene varios incendios activos en la jornada de este domingo, 10 de agosto, con uno de los contextos más complejos en el originado en Yeres, que ha alcanzado el pueblo de Las Médulas, cercano al paraje Patrimonio de la Humanidad, y ha obligado a desalojar esta y otras localidades.

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado de que la Guardia Civil ha ayudado en las evacuaciones de 100 vecinos de Las Médulas, municipio de Carucedo, del que también se ha desalojado a 400 personas.

Asimismo, se ha evacuado a otras 165 de la localidad de Orellán y 14 de Voces, ambas en el término municipal de Borrenes, mientras la Policía Nacional ha ayudado a desalojar a 20 personas. Estos se suman a los vecino de Yeres desalojados en la madrugada.

Este incendio en Yeres, municipio de Puente de Domingo Florez, en la comarca del Bierzo, se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y se produce muy cerca de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural.

Este fuego se originó el sábado 9 de agosto a las 16.33 horas y se elevó a IGR 2 a las 21.53 horas de la misma jornada. En este momento, trabajan frente a este incendio 24 medios aéreos y terrestres.

Otro incendio en IGR 2 en León es el originado en Llamas de Cabrera, en la comarca de La Cabrera pero gestionada dentro del Consejo Comarcal del Bierzo, que se activó a las 21.06 horas del viernes 8 de agosto y se elevó a gravedad 2 a las 22.11 del sábado 9.

Este fuego afecta a una zona de montaña con gran cantidad de matorral que con las altas temperaturas y la baja humedad es "combustible que arde con facilidad", según han indicado desde la Junta, que ha advertido de que la extinción también es complicada por la "elevada pendiente" y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas.

Actualmente, hay una quincena medios terrestres que trabajan en la extinción de este fuego cuya causa aún se desconoce, al igual que la superficie afectada.

Por otro lado, este mediodía se ha declarado un incendio forestal en la localidad de Villaverde de los Cestos, perteneciente al municipio de Castropodame, en la comarca de Bembibre. Este incendio se ha elevado en un inicio a IGR 2, cuando ha obligado a cortar la carretera N-6 desde mediodía hasta poco después de las 17.30 horas, cuando se ha restablecido la circulación. Así, sobre las 19.30 horas la gravedad ha bajado a 1.

En el lugar se encuentran ocho medios terrestres para intentar extinguir el fuego, cuyo origen está en investigación, mientras también se perimetra la superficie afectada.

Además de estos tres incendios en gravedad 2, en la provincia de León hay dos incendios con IGR 1, uno en Orallo, en la comarca de Villablino, originado el viernes y causado por rayos, misma causa probable que el otro, un incendio en Fasgar, en la comarca de La Magdalena, activo también desde el viernes.

Asimismo, desde la jornada del sábado se han registrado en la provincia alrededor de una decena de incendios, siendo los de más gravedad el de Yeres y el de Llamas, ante lo que se han desplegado los mencionados medios, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME).