Los incendios ponen en grave amenaza las joyas naturales de Castilla y León: "No basta con apagar el fuego, debe reconstruirse la naturaleza"

Así han quedado las zonas quemadas durante el incendio de Cipérez

La oleada de incendios que arrasa el noroeste de España desde hace más de diez días está causando estragos en algunas de las zonas de mayor valor ecológico. La ONG SEO/BirdLife ha alertado de la grave afectación en áreas protegidas de Asturias y Castilla y León, incluyendo el Parque Nacional de Picos de Europa y los Parques Naturales de Somiedo, Redes, Ponga y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Según la organización, estos espacios no son solo parques, sino auténticos "tesoros" de la biodiversidad. Forman parte de la Red Natura 2000, son Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Reservas de la Biosfera. "Se trata de sitios irremplazables por su integridad ecológica que deben preservarse", apuntan desde la ONG.

Ante la magnitud de la tragedia, SEO/BirdLife exige un giro radical en la política forestal. La ONG pide:

Prohibir el uso del fuego como herramienta para la gestión de pastos.

Restringir el pastoreo en las zonas quemadas.

Vetar las prácticas de caza en los terrenos afectados.

Apostar por las especies autóctonas en las repoblaciones, y no por cultivos forestales de especies exóticas como el eucalipto.

La ONG naturalista ha recordado que el fuego amenaza los últimos reductos del urogallo y ha reclamado al Gobierno una estrategia estatal de prevención y restauración. Una estrategia que, según SEO/BirdLife, debe estar basada en el conocimiento científico, integrada territorialmente y dotada de los recursos adecuados para afrontar los desafíos del cambio climático.

"No basta con apagar el fuego, debe reconstruirse la naturaleza con criterios claros de conectividad ecológica, priorizando la Red Natura 2000, los bosques autóctonos y los hábitats vulnerables", concluyen.