Los incendios producidos este verano en Castilla y León arrasan ya más de 141.000 hectáreas

El periodo comprendido entre el 18 de julio y el 26 de agosto se ha convertido en el verano más devastador de la historia reciente de Castilla y León. Los grandes incendios forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas, han calcinado un total de 141.131 hectáreas en la comunidad autónoma, según los datos satelitales del sistema Copernicus de la UE, el Sistema de Información Geográfico del Medio Natural de Castilla y León y el Mapa Forestal Español. La magnitud de la catástrofe ha sido tal que los Reyes de España, Felipe VI y la Reina Letizia, han visitado las zonas afectadas en León y Zamora para conocer de primera mano la destrucción causada por el fuego.

El balance de las hectáreas quemadas, a fecha de este 27 de agosto, muestra un panorama desolador:

Matorral: 60.739 ha

Terreno arbolado: 43.433 ha

Arbolado ralo: 15.674 ha

Terreno agrícola: 11.187 ha

Pastizales: 9.446 ha

Zonas artificiales (infraestructuras y áreas urbanas): 652 ha

Estos datos, aunque alarmantes, son provisionales. Las autoridades han informado que el cálculo definitivo se realizará cuando se pueda inspeccionar cada perímetro afectado sobre el terreno, confirmando las zonas no quemadas dentro de los fuegos.

Todavía este jueves, y según datos de la Agencia ICAL, la Comunidad se mantiene con cuatro fuegos activos en Nivel 2 de peligrosidad, todos ellos en las provincias de León y Zamora. Las labores de extinción se han concentrado en el de Fasgar, que ha afectado a la provincia de León y se ha complicado con un nuevo foco en Igüeña. Sin embargo, su evolución "positiva" ha permitido el realojo de unas 150 personas de cinco localidades.

En Anllares del Sil, otro incendio en Nivel 2, una reactivación cerca del núcleo de Anllarinos obligó a movilizar de nuevo los medios, que lograron defender el pueblo sin que corriera peligro. El incendio de Garaño, también en León, mostró avances positivos gracias a los trabajos nocturnos para cerrar el perímetro. Por su parte, el fuego de Porto-La Baña, que se extiende entre León y Zamora, ha tenido una evolución favorable en una zona "muy complicada", aunque los equipos siguen trabajando para contenerlo definitivamente.

Además de estos grandes focos, la Comunidad contabiliza dos incendios en Nivel 1 y siete más activos en Nivel 0, concentrados en las provincias de Palencia, León, Zamora y Segovia. La situación ha provocado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya tenido que cortar ocho carreteras secundarias, siete en León y una en Zamora, debido al humo o las llamas.

A pesar de las cifras alarmantes, la coordinación entre los diferentes operativos ha permitido el regreso a sus hogares de los habitantes de varias localidades, como San Ciprián, Barrio de Rábano, Rábano de Sanabria, Coso y Escuredo, afectados por el incendio de Porto. El realojo se ha realizado con confinamiento urbano para garantizar su seguridad.