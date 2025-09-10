El Instituto Anatómico Forense analiza un cadáver encontrado en Valladolid en una zona cercana al PRAE

Imagen de un coche de la Guardia Civil / FOTO de archivo Guardia Civil.

El Instituto Anatómico Forense de Valladolid está analizando los restos de un cadáver encontrado en el camino de la Berzosas, cerca del PRAE, pero de momento, según confirmaron a Ical fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, se desconoce la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

El cuerpo fue hallado por una persona que estaba paseando por una zona cercana donde el pasado mes de mayo desapareció un exmilitar jubilado.