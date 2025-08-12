Interior declara la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 por los incendios en varias comunidades

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) a las 2:00 de la madrugada de hoy, martes. La medida, anunciada por la directora general Virginia Barcones, se ha tomado ante la proliferación de numerosos incendios forestales activos en diversas comunidades autónomas del país.

La decisión de Interior responde a la necesidad de movilizar recursos de la Administración General del Estado para la gestión de estos fuegos. Tras la declaración de la Situación Operativa 1, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha activado un protocolo de comunicación reforzada con las comunidades autónomas afectadas para realizar un seguimiento más exhaustivo y prever la evolución de las emergencias.

Convocatoria de reunión de emergencia

Para evaluar la situación, coordinar las acciones y tomar decisiones, Barcones ha convocado para las próximas horas una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para incendios forestales. A este encuentro asistirán responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Política de Defensa (Digenpol), entre otros organismos.

Es importante destacar que la declaración de esta fase no implica una intervención directa de los organismos estatales en la gestión de las emergencias, que sigue siendo competencia de las comunidades autónomas. El Plegem es el marco de planificación que organiza y coordina la movilización de recursos de las administraciones públicas en situaciones de emergencia.