Inversión de 116 millones en la A-62 para ampliar a tres carriles uno de los tramos de Salamanca a Valladolid

Numerosos vehículos circulan por la A-62 a su paso por la localidad vallisoletana de Simancas en el comienzo de la Operación Salida del mes de agosto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción destinado a mejorar la capacidad y funcionalidad de la A-62, Autovía de Castilla, en el tramo comprendido entre Simancas y Tordesillas (Valladolid). La intervención, que abarca desde el kilómetro 140,5 al 151, supondrá una inversión de 116,1 millones de euros y busca reforzar la seguridad y fluidez del tráfico en uno de los corredores más transitados del país.

El plan contempla la ampliación a tres carriles por sentido, la reordenación de accesos y la remodelación de cuatro enlaces clave: Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y la conexión de la A-62 con la A-6 en Tordesillas. Este último contará con un nuevo diseño en el ramal de enlace hacia Madrid para mejorar la conectividad entre ambas autovías.

Además, el proyecto incluye la construcción de cuatro pasos superiores, uno de ellos de uso agropecuario, un paso inferior para fauna, un viaducto, tres estructuras de ramales en el nudo A-62/A-6 y dos muros de contención.

La A-62 es parte de la Red Transeuropea de Transporte, clave para la movilidad nacional e internacional de viajeros y mercancías. La aprobación provisional permitirá someter el proyecto a información pública y continuar con los trámites de expropiación necesarios, paso previo al inicio de las obras.