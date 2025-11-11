La inversión en Industria 4.0 moviliza más de 33 millones en Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha realizado este martes un balance de la línea de subvenciones Industria 4.0, destacando su papel crucial en la modernización y competitividad del tejido industrial de Castilla y León. El programa ha inyectado 13,13 millones de euros en ayudas directas, lo que ha permitido movilizar una inversión total de 33,73 millones de euros en tecnologías de última generación.

Apoyo focalizado en pequeñas y medianas empresas

Desde el inicio de la legislatura, las ayudas han llegado a 144 industrias distribuidas en las nueve provincias. La consejera subrayó que la mayoría de los beneficiarios son pequeñas industrias con mayores dificultades para afrontar los costosos procesos de modernización.

El programa subvenciona el 50% de la inversión realizada, hasta un máximo de 150.000 euros, porcentaje que aumenta en un 10% en territorios incluidos en programas territoriales de fomento, como es el caso de Medina del Campo. En la última convocatoria (2025), se han apoyado proyectos en 35 industrias con una inversión total superior a los 10 millones de euros.

Las tecnologías subvencionadas abarcan desde la robótica colaborativa y la automatización de procesos hasta la implantación de gemelos digitales y el uso de Inteligencia Artificial (IA), incluyendo sistemas de visión artificial. La consejera destacó el aumento de inversiones en proyectos de IA, a los que se les ha otorgado una puntuación adicional en su valoración.

García defendió que avanzar hacia modelos industriales digitalizados, sostenibles y de calidad es la forma más eficaz de mejorar la productividad y competitividad, un objetivo que ha llevado a Castilla y León a liderar el crecimiento del índice de producción industrial en el último año.

Ejemplo en Medina del Campo

Como ejemplo del impacto de las ayudas, Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos, con 37 trabajadores, ha incorporado tres máquinas CNC (Control Numérico Computarizado) —dos curvadoras de perfilería y una de mecanización 3D—. Esta tecnología, conectada a los sistemas 4.0 de la empresa, permite mejorar la precisión de los acabados, optimizar los tiempos de trabajo y reducir los consumos energéticos y de materia prima.

La línea Industria 4.0 se integra en una estrategia más amplia de la Junta que incluye una inversión de 125 millones de euros en suelo industrial y tecnológico en los presupuestos de 2026, así como programas de I+D+i y apoyo financiero.