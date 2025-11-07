Invertidos 360.000 euros en 15 nuevos vehículos para renovar la flota agraria y veterinaria de Castilla y León

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha materializado la adquisición de 15 nuevos vehículos por un valor total de 360.000 euros. El objetivo de esta inversión es renovar la flota de las Secciones Agrarias Comarcales (SAC), las Unidades de Desarrollo Agrario y las Unidades de Veterinaria de la Comunidad.

Los vehículos adquiridos cuentan con características mixtas, permitiendo tanto el transporte de personas como de mercancías. Serán utilizados principalmente para las labores de campo y las tareas veterinarias para las que no se requiera específicamente un vehículo todoterreno.

Con este contrato, la Junta busca mejorar los medios materiales a disposición de los profesionales de las SAC, facilitando de esta forma la realización eficiente de sus labores diarias en el territorio.