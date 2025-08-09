Se invertirán más de 1,3 millones para modernizar un millar de autobuses públicos en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha presentado a los operadores de transporte de la región un nuevo sistema de validación e información al viajero que se instalará en 1.000 autobuses metropolitanos e interurbanos. Esta inversión de 1,3 millones de euros busca modernizar el servicio y mejorar la experiencia de los usuarios.

El nuevo dispositivo permitirá la validación de la tarjeta Buscyl, un pase que dará acceso gratuito a los viajes a partir del 1 de septiembre. La iniciativa ha tenido una gran acogida, con más de 150,000 solicitudes de menores de 15 años y otros colectivos.

El nuevo terminal, de fácil instalación, estará conectado al Sistema Central de Transporte de la Junta de Castilla y León. Esta conexión permitirá una serie de funcionalidades avanzadas, como:

Información en tiempo real: Los usuarios podrán consultar los horarios y tiempos de llegada de los autobuses en paradas y marquesinas inteligentes.

Gestión de tarifas y descuentos: El sistema facilitará la aplicación de tarifas y los descuentos correspondientes.

Análisis de datos: La Junta podrá utilizar la información recopilada para tomar decisiones que mejoren la calidad del servicio.

La instalación de estos terminales se llevará a cabo de forma progresiva a partir de este mes de agosto, en paralelo con la implementación de la gratuidad del transporte en más de 2.600 rutas de autobús en la comunidad.