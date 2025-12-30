Investigan a un camionero por conducción temeraria y por sextuplicar la tasa de alcohol en la N-122 de Zamora

Imagen de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizando la prueba de alcoholemia al conductor del camión

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora están investigando al conductor de un tráiler por conducción temeraria y sextuplicar la tasa de alcohol permitida.

El pasado 27 de diciembre, Tráfico recibió varias llamadas que alertaban de la circulación en zigzag de un vehículo articulado "tráiler", compuesto por tractocamión y remolque cisterna en la carretera N-122 (Zaragoza - Portugal), sentido Zamora.

La Guardia Civil estableció un dispositivo para que al conductor, interceptando al vehículo en el kilómetro 467,500 la N-122. Fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó unos resultados de 1,2 y 0,87 mg/l en aire espirado, tasa que supera en más de seis veces lo permitido, 0,15 mg/l.

El hombre posee antecedentes penales y sanciones administrativas por hechos similares.