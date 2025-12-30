Investigan a un camionero por conducción temeraria y por sextuplicar la tasa de alcohol en la N-122 de Zamora
Arrojó unos resultados de 1,2 y 0,87 mg/l en aire espirado, tasa que supera en más de seis veces lo permitido, 0,15 mg/l
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora están investigando al conductor de un tráiler por conducción temeraria y sextuplicar la tasa de alcohol permitida.
El pasado 27 de diciembre, Tráfico recibió varias llamadas que alertaban de la circulación en zigzag de un vehículo articulado "tráiler", compuesto por tractocamión y remolque cisterna en la carretera N-122 (Zaragoza - Portugal), sentido Zamora.
La Guardia Civil estableció un dispositivo para que al conductor, interceptando al vehículo en el kilómetro 467,500 la N-122. Fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó unos resultados de 1,2 y 0,87 mg/l en aire espirado, tasa que supera en más de seis veces lo permitido, 0,15 mg/l.
El hombre posee antecedentes penales y sanciones administrativas por hechos similares.
