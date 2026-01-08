Investigan el hallazgo de dos jóvenes fallecidos en el interior de un vehículo en un garaje de Soria

La ciudad de Soria se encuentra conmocionada tras el hallazgo fortuito, este jueves por la tarde, de los cuerpos sin vida de un varón de 25 años y una mujer de 22 años en el interior de un turismo. Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, el vehículo se encontraba estacionado dentro de un garaje particular ubicado en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, en la zona centro de la capital soriana.

La alerta saltó pocos minutos antes de las 16:20 horas, cuando una llamada telefónica advirtió de la presencia de dos personas inconscientes dentro del automóvil. De inmediato, el centro de emergencias dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico en un intento por salvar la vida de los jóvenes.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, y de que tanto los agentes policiales como el personal sanitario realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, finalmente solo se pudo certificar el fallecimiento de ambos. La identidad del varón ha sido confirmada como la de un joven de 25 años, mientras que la mujer, inicialmente identificada como una joven de la que no se tenían datos, ha sido confirmada posteriormente como una mujer de 22 años.

En estos momentos, el Cuerpo Nacional de Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que han rodeado este trágico suceso, sin que por ahora hayan trascendido las posibles causas de las muertes. El garaje ha quedado custodiado por los agentes para facilitar las labores de la policía científica y el posterior levantamiento de los cadáveres por orden judicial.