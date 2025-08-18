Investigan a un hombre de 69 años por un incendio forestal en El Bierzo que obligó a desalojar a 60 personas

La Guardia Civil investiga a un hombre de 69 años, vecino de Ponferrada, como presunto autor de un incendio forestal que se desató el pasado 10 de agosto en el municipio leonés de Castropodame, cerca de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos. La investigación, llevada a cabo por el SEPRONA y la PACPRONA de la Comandancia de León, apunta a que el fuego fue causado por el uso imprudente de fuego para labores de limpieza de vegetación.

El incendio se inició a las 11:54 horas del 10 de agosto y no se dio por extinguido hasta las 10:20 horas del día siguiente. Las llamas calcinaron 130 hectáreas de monte bajo, matorral y cultivo. Dada la cercanía del fuego a zonas habitadas, se activó el Nivel 2 de alerta y se tuvo que desalojar a 60 personas de 20 chalets adosados en Almázcara, cuyos jardines y cerramientos exteriores sufrieron daños. La valoración total de los daños aún está pendiente.

Además del impacto ambiental y en viviendas, el incendio provocó importantes cortes de tráfico y en el servicio ferroviario. La carretera N-VI estuvo cortada al tráfico durante casi cuatro horas entre los kilómetros 370 y 380, y el servicio de trenes en la vía León-Ponferrada se interrumpió durante cerca de tres horas, afectando a tres circulaciones.

En las labores de extinción participaron medios aéreos, brigadas de la Junta de Castilla y León y personal de la Guardia Civil. Como consecuencia de la lucha contra el fuego, dos personas sufrieron heridas leves por quemaduras: un brigadista de extinción de incendios y un particular que colaboraba en las tareas.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada.