Investigan a tres personas a las que se le acusa de allanamiento de morada y lesiones en un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid se encuentra investigando a tres personas como presuntas autororas de allanamiento de morada, lesiones y daños en el mobiliario en Olmedo, después de que una pareja se adentrara a la fuerza en una vivienda donde agredieron al inquilino.

El Instituto Armado tuvo conocimiento el 30 de septiembre tras recibir un aviso de una posible agresión en las inmediaciones de una vivienda, enviando por ello a una patrullas que se observó los daños en la puerta de acceso a la misma, así como a un hombre y una mujer con lesiones aparentemente leves. Posteriormente, los agentes se trasladaron al centro de salud de Olmedo, donde se encontraba la otra parte implicada, también con lesiones leves.

La Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada, dos delitos leves de lesiones y un delito leve de daños. Asimismo, se ha investigado al titular del inmueble como supuesto autor de dos delitos leves de lesiones.