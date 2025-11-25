La jueza rechaza de nuevo las diligencias solicitadas por la defensa en el caso del asesinato de Esther López

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid ha vuelto a rechazar las diligencias complementarias solicitadas por la defensa de Óscar S.M., único acusado por la muerte de Esther López, la joven de Traspinedo encontrada sin vida en febrero de 2022. La resolución, comunicada hoy, responde al recurso de reforma y apelación presentado por la defensa contra el auto emitido el pasado 28 de febrero.

La instrucción, “completa” y fuera del plazo razonable

En el auto anterior, la magistrada sostenía que la instrucción del caso “está completa” e incluso “ha sobrepasado con creces el tiempo razonable” previsto para esta fase. Por este motivo, consideraba que las diligencias solicitadas por la defensa no eran necesarias para continuar con el procedimiento del jurado y que aceptar nuevas pruebas implicaría prolongar de forma injustificada un proceso que ya acumula una notable dilación.

La jueza reafirma ahora esa postura y señala que se remite íntegramente a los argumentos ya expuestos en su anterior resolución. Según recoge el auto difundido por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y recogido por la Agencia Ical, la magistrada descarta reproducir de nuevo, “por razones obvias”, cada uno de los fundamentos ya incluidos en el documento incorporado al expediente como acontecimiento 2591.

La audiencia preliminar, aplazada a diciembre

Además, la jueza decidió aplazar la audiencia preliminar, prevista inicialmente para el 24 de noviembre, al 3 de diciembre, fecha en la que deberá decidirse formalmente la apertura de juicio oral por el procedimiento de jurado popular.

Con esta nueva resolución, el proceso judicial por la muerte de Esther López avanza hacia su fase final, a la espera de que el jurado popular determine si Óscar S.M. debe sentarse en el banquillo.