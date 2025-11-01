La Junta y 182 empresas se unen para impulsar el talento femenino en la formación profesional tecnológica

La Junta de Castilla y León ha firmado este viernes un protocolo de colaboración con la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León para lanzar el programa "FP Steam Mujer". El objetivo de esta alianza es impulsar la presencia de mujeres jóvenes en las áreas conocidas como STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) dentro de la Formación Profesional, sectores que son altamente productivos pero que actualmente registran una muy baja representación femenina.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, firmó el protocolo con el director de la Fundación, Alberto Guerra, en las instalaciones de Industrias Maxi, en Valladolid. Este centro es colaborador de ciclos de FP científicos y técnicos, ofreciendo formación en centros de trabajo e inserción laboral a las alumnas.

La meta máxima del documento es alcanzar la igualdad en el empleo. La Consejera Blanco explicó que estos sectores productivos son los que tienen mayor proyección de futuro, ofreciendo alta empleabilidad, salarios competitivos y un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, solo un 16% de las alumnas de los ciclos de Formación Profesional opta por ramas de ciencia o tecnología. Las cifras son aún más críticas en campos como electricidad y electrónica (1,1%), fabricación mecánica (0,5%) y transporte y mantenimiento de vehículos (1%), mientras que en el sector informático no superan el 2,4%.

Esta significativa brecha de género, según la Junta, no solo limita las oportunidades profesionales para las mujeres, sino que también afecta negativamente a la competitividad de sectores estratégicos. Por ello, es necesario estimular el talento tecnológico femenino.

El programa pionero "FP Steam Mujer" comenzará a finales de este año con el propósito de dirigir a las jóvenes hacia áreas tradicionalmente masculinizadas como la fabricación mecánica, la electricidad, la energía, la robótica y la química industrial.

El protocolo establece un marco de colaboración en el que la Junta se compromete a aportar 215.000 euros. La Fundación Empresa Familiar será la principal encargada de ejecutar las siguientes actuaciones:

Talleres de Orientación y Sensibilización: Dirigidos a alumnas y sus familias para desmontar los prejuicios asociados a las ramas técnicas de la FP. También se formará a docentes y orientadores.

Encuentros con Mentoras y Visitas a Empresas: Se organizarán sesiones con mujeres profesionales exitosas como modelos de inspiración, complementadas con visitas a empresas y centros tecnológicos.

Fomento del Emprendimiento y Reconocimiento: Se impartirán sesiones para impulsar el espíritu emprendedor entre las alumnas, junto con acciones de reconocimiento a participantes, empresas y proyectos destacados.

Con la puesta en marcha de "FP Steam Mujer", la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alcanza todas las etapas educativas en su estrategia de promoción de vocaciones científicas y técnicas. Esta iniciativa se suma a programas ya consolidados.

"Stem Talent Girl", dirigido a alumnas de secundaria y universidad, celebra su novena edición, habiendo formado ya a más de 8.000 alumnas. Cuenta con once sedes, incluyendo las nueve provincias de Castilla y León. Para los más pequeños, existe el programa "Steam Talent Kids", enfocado en niños y niñas de educación infantil y primaria del medio rural, que trabajan en robótica. Además, el programa "Musiarq" promueve el interés por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música entre menores.

Finalmente, la Junta también fomenta la contratación laboral de mujeres jóvenes en estos sectores tecnológicos, cubriendo el 100% de las cuotas de la Seguridad Social durante un año a las empresas que contraten a una mujer de hasta 30 años, o a ellas mismas si se dan de alta como autónomas. Desde 2024, se han concedido 56 subvenciones de este tipo, el 40% de ellas a proyectos ubicados en el medio rural.