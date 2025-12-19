La Junta acelera la contratación de personal público con un nuevo sistema más ágil y digital

El portavoz de la Junta y consejero de Economí­a y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La Junta de Castilla y León da un paso decisivo hacia una Administración más rápida y eficiente. El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal, con el objetivo de agilizar la cobertura de vacantes y responder con mayor eficacia a las necesidades urgentes de los servicios públicos.

La nueva norma, impulsada por la Consejería de la Presidencia, establece un marco común, actualizado y homogéneo para todos los departamentos de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos. El decreto sustituye al modelo anterior y adapta los procedimientos a una gestión más moderna y digital, sin renunciar a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso al empleo público.

Uno de los principales avances es la creación de bolsas de empleo únicas, abiertas y de ámbito autonómico, una por cada cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional. Estas bolsas permanecerán abiertas de forma permanente, lo que permitirá disponer en todo momento de candidatos disponibles y reducir significativamente los plazos de nombramiento para cubrir vacantes por jubilaciones, incapacidades, concursos de traslados u otras causas temporales.

Todo el procedimiento de constitución y gestión de las bolsas se realizará de forma íntegramente electrónica, simplificando trámites y acelerando los procesos. Además, la Administración podrá comprobar y valorar de oficio los méritos de los aspirantes, sin necesidad de que estos los acrediten expresamente, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas.

El decreto refuerza también la agilidad en los llamamientos, que se efectuarán de manera periódica mediante publicación electrónica. En situaciones de especial urgencia, la Administración podrá recurrir a llamamientos telefónicos, una fórmula clave para ámbitos en los que la incorporación inmediata es imprescindible, como los servicios sociales, los centros educativos o determinados servicios esenciales.

En cuanto a los criterios de selección, el nuevo modelo prioriza la experiencia profesional y el esfuerzo demostrado en procesos selectivos recientes, otorgando un peso relevante a los ejercicios superados en oposiciones. Con ello, se incentiva la participación del personal temporal en los procesos de acceso al empleo público y se refuerza la objetividad del sistema.

La norma regula de forma clara las situaciones de disponibilidad y no disponibilidad en las bolsas de empleo, evitando que la cobertura de necesidades temporales en un ámbito se realice a costa de desatender otros servicios públicos. Esta medida permitirá una gestión más ordenada y eficiente de los recursos humanos.

El decreto contempla, además, mecanismos alternativos de selección para supuestos excepcionales en los que no sea posible cubrir un puesto a través de las bolsas de empleo, así como la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y con otras administraciones públicas.

Con esta regulación, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con una Administración más flexible, ágil y preparada para responder con rapidez a las necesidades reales de la ciudadanía, garantizando que los nombramientos temporales se realicen con mayor eficacia, seguridad jurídica y transparencia.