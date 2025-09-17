La Junta apoya la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel propuesta por la UE

La Junta de Castilla y León se ha mostrado favorable a la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación con Israel como reacción a la ofensiva militar en la franja de Gaza. Las medidas, que incluyen también sanciones contra Hamás, varios ministros israelíes y colonos violentos, deberán contar con el respaldo de los estados miembro para entrar en vigor.

Así lo expresó el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras asistir en Valencia al Consejo Interterritorial de Internacionalización, donde comunidades y Gobierno analizaron las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos.

Fernández Carriedo subrayó que las exportaciones a Israel desde Castilla y León “no son muy elevadas”, salvo en el ámbito tecnológico, aunque insistió en que los conflictos en Gaza y en Ucrania “añaden dificultades” al tejido empresarial europeo.

En cualquier caso, el consejero remarcó que la Junta respaldará las decisiones que adopte Bruselas en este terreno. La Comisión Europea presentó oficialmente el paquete de medidas este miércoles ante el Consejo, en línea con lo avanzado días atrás por su presidenta, Ursula von der Leyen.