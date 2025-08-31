La Junta de Castilla y León bate récords en apoyo empresarial: 75,5 millones en ayudas y 639 en financiación

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha logrado en 2024 las cifras más altas de la legislatura en ayudas directas y financiación para empresas. Este impulso económico ha generado una inversión millonaria y ha consolidado el compromiso de la Junta con el desarrollo y el empleo en la región.

En lo que va de año, se han aprobado 1.202 solicitudes de ayudas directas por un total de 75,5 millones de euros, lo que ha movilizado una inversión privada de 209,6 millones en toda la comunidad. Paralelamente, la Plataforma Financiera ha sido clave al aprobar 639 millones de euros en 3.630 operaciones, que han provocado una inversión inducida de 920,1 millones de euros y han ayudado a crear o mantener 10.177 puestos de trabajo.

El ICECYL ha destacado por su eficiencia, logrando pagar 796 ayudas por un valor de más de 55 millones de euros. Esto representa un aumento del 19,9% en el número de expedientes y del 25,4% en la cuantía con respecto a 2023. Gracias a esta agilidad, el número de solicitudes pendientes de pago se ha reducido en más de un 25% al cierre del año.

Las ayudas se han distribuido de forma estratégica para maximizar su impacto. La innovación ha sido la gran beneficiada, con 43,2 millones de euros concedidos, un aumento del 176% con respecto al año anterior. El apoyo a la inversión también ha sido crucial, con casi 29 millones en ayudas. Por su parte, la internacionalización ha visto un crecimiento notable, con más de 3,3 millones de euros y un incremento del 68,9% en el importe de las subvenciones.