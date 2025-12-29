La Junta de Castilla y León destina casi 4 millones de euros a la cooperación internacional y el voluntariado en 2026

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, ha reafirmado su compromiso con la solidaridad global para el año 2026 mediante la activación de dos nuevas líneas de ayudas.

Según se señala este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León, estas subvenciones están diseñadas para que las organizaciones no gubernamentales de la Comunidad puedan ejecutar proyectos de desarrollo en países empobrecidos y promover programas de voluntariado internacional. El objetivo central de esta inversión es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, defender los derechos humanos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible.

La primera de estas convocatorias cuenta con un presupuesto global de 3.800.000 euros, que se distribuirán entre los ejercicios de 2026 y 2027. Esta partida está destinada a financiar proyectos de cooperación, microproyectos y microacciones complementarias promovidos por entidades sin ánimo de lucro inscritas en la Comunidad. Las ayudas podrán cubrir hasta el 90 % del coste de las intervenciones, con límites que alcanzan los 300.000 euros en el caso de los proyectos de mayor envergadura.

Durante el año pasado, este apoyo económico permitió impulsar 25 intervenciones en una decena de países, beneficiando de forma directa a cerca de 250.000 personas, especialmente a mujeres, infancia y comunidades rurales.

De forma complementaria, la administración autonómica ha destinado más de 73.000 euros para fortalecer los programas de voluntariado internacional. Esta línea de ayudas busca facilitar que la ciudadanía de Castilla y León pueda involucrarse directamente en proyectos sobre el terreno en países empobrecidos. Una vez que se resuelva esta fase dirigida a las ONGs, se abrirá un segundo proceso para que los ciudadanos interesados puedan solicitar su participación como voluntarios.

En la edición anterior, 17 personas colaboraron en países como Guatemala, El Salvador o Guinea-Bissau en iniciativas críticas relacionadas con la salud infantil y la soberanía alimentaria.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que estas convocatorias son un reflejo del compromiso firme del Gobierno regional con los estándares internacionales de derechos humanos, enmarcándose dentro de las prioridades del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

Las organizaciones interesadas en concurrir a cualquiera de las dos líneas de subvención disponen de un plazo de veinte días hábiles, a contar desde este martes, para presentar sus solicitudes.

Todos los trámites deberán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta o el Portal de Acción Exterior.