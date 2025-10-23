La Junta de Castilla y León enviará al Ministerio de Sanidad los datos del programa de cribado de cáncer de mama conforme a lo acordado en la ponencia nacional

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la Comunidad remitirá al Ministerio de Sanidad los datos solicitados sobre el programa de cribado de cáncer de mama “en los términos acordados por la ponencia de cribados”, un órgano de ámbito nacional en el que participan el propio Ministerio y todas las comunidades autónomas.

“Se trata de una ponencia que depende de la Comisión de Salud Pública, integrada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es la que establece la documentación y los plazos de remisión. La Junta los cumplirá conforme a lo que dispone ese órgano”, ha explicado Fernández Carriedo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz ha reiterado que “Castilla y León remitirá la documentación acordada con el Ministerio” y ha subrayado que no existe “ningún inconveniente” para facilitar la información solicitada “en los términos determinados por la ponencia de cribados”.

Fernández Carriedo ha insistido además en que la Junta “se ajusta al marco de cooperación técnica y científica que marcan los órganos multilaterales del Sistema Nacional de Salud”, y que el envío de los datos “se realizará conforme a los criterios compartidos por todas las comunidades y el Ministerio”.

“Enviaremos la documentación en los términos acordados”, ha concluido el portavoz.