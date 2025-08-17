La Junta de Castilla y León lanza una segunda bolsa de secretarios-interventores para pequeños municipios

La Junta de Castilla y León ha publicado el listado definitivo de los aspirantes que participarán en el curso de formación para la segunda edición de la bolsa de interinos de secretaría-intervención. Esta iniciativa busca cubrir las necesidades de personal en los ayuntamientos de los pueblos más pequeños de la comunidad, donde un 97 % de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y dependen de un único funcionario para estas funciones.

El curso, que es gratuito y financiado por la Junta, comenzará el sábado 8 de noviembre de 2025 y ofrecerá 1.100 plazas en las nueve provincias. La formación tendrá una duración de 130 horas, de las cuales 50 serán en formato online.

La primera edición de esta bolsa, aún en funcionamiento, ha demostrado ser un éxito. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que el sistema ha permitido agilizar los nombramientos, reduciendo el tiempo de espera a menos de 10 días desde que un ayuntamiento solicita un interino hasta que se produce el nombramiento. Además, la mayoría de los ayuntamientos han valorado muy positivamente la rápida adaptación de los nuevos empleados públicos.

La nueva bolsa se formará con los aspirantes que superen el curso, junto a un grupo de 855 personas que ya han sido admitidas directamente. Este grupo incluye a quienes superaron el curso en la primera edición, aquellos con experiencia laboral de al menos un año en el puesto y quienes han aprobado algún examen de oposiciones para estas plazas.

Entre las novedades de esta segunda convocatoria, destaca la ampliación de 100 plazas adicionales y el aumento de 30 horas en el curso de formación, así como un mayor periodo de tiempo entre la finalización de la formación y el examen final. La constitución de esta segunda bolsa se realizará antes de que la primera finalice en septiembre de 2026, asegurando así una respuesta continua a las necesidades de los municipios.