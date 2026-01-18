La Junta de Castilla y León se ofrece "para lo que sea necesario" tras el accidente ferroviario en Córdoba

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado estar "consternado por el terrible accidente ferroviario de Córdoba".

En un mensaje a través de la red social X, Mañueco ha trasladado el pésame y cariño de Castilla y León a las familias de las víctimas, así como una pronta recuperación para los heridos.

Asimismo, ha manifestado que la Junta de Castilla y León se pone a disposición de las autoridades para todo aquello que se precise en estos momentos.