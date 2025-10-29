La Junta de Castilla y León refuerza la Protección Civil con nuevos protocolos de atención psicológica y para personas sordas en emergencias

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firma sendos acuerdos con el Colegio Oficial de Psicología (COPCYL) y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCYL)

La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento de su sistema de Protección Civil con la firma de dos protocolos de coordinación destinados a mejorar la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia, catástrofe o desastre. Los acuerdos, rubricados por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, contemplan la asistencia psicológica en emergencias y la atención a personas sordas o con problemas de comunicación.

En el acto, Suárez-Quiñones suscribió los acuerdos con el vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL), Vicente Martín Pérez, y con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCYL), María Rosa Galván García.

Atención psicológica ante emergencias

El primer protocolo, firmado con el COPCYL, define las actuaciones conjuntas entre la Agencia de Protección Civil y Emergencias y el Colegio Oficial para ofrecer asistencia psicológica inmediata tanto a personas afectadas por emergencias como a los intervinientes en los operativos, incluidos los profesionales del dispositivo INFOCAL de lucha contra incendios forestales.

Durante la firma, el consejero recordó que “fueron los propios psicólogos quienes, tras las sesiones con personas evacuadas por los incendios de este verano, detectaron la necesidad de prolongar la atención psicológica para gestionar mejor el impacto emocional vivido”.

El acuerdo también prevé formación especializada para los equipos de emergencias —bomberos, policías locales y voluntarios— en autocuidado psicológico y gestión emocional, a través de cursos y jornadas anuales.

Hasta comienzos de octubre, la Agencia de Protección Civil había solicitado 69 intervenciones de apoyo psicológico, principalmente por intentos autolíticos (35 %), accidentes de tráfico (24 %) y personas afectadas por incendios forestales (16 %).

El Colegio de Psicólogos se compromete a garantizar un servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con profesionales formados en intervención en crisis, desastres y catástrofes.

Accesibilidad y comunicación inclusiva

El segundo protocolo, firmado con FAPSCYL, busca asegurar que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan acceder en igualdad de condiciones a la información y atención en caso de emergencia.

Entre las medidas ya implantadas, destacan el sistema de comunicación por chat vía SMS, que permite al 1-1-2 identificar automáticamente a las personas registradas con discapacidad auditiva, y la aplicación SilseCyL, que facilita la comunicación por videollamada con intérpretes de lengua de signos y operadores del servicio. Esta aplicación, desarrollada con fondos europeos Next Generation-EU por valor de 633.000 euros, también conecta con otros servicios públicos, como el centro de atención a víctimas de agresiones sexuales “Atiendo” o el servicio de información ciudadana 012.

Además, la Junta trabaja en la implantación de dos nuevas vías de comunicación accesible: texto en tiempo real (RTT) y videollamadas directas con el 1-1-2.

El acuerdo con FAPSCYL contempla la revisión de los protocolos de respuesta, la adaptación de los materiales de autoprotección a la Lengua de Signos Española y la formación del personal de emergencias y del 1-1-2 en atención inclusiva. La Federación, por su parte, se compromete a movilizar intérpretes de lengua de signos en caso de emergencias que afecten a personas sordas.

Compromiso con una protección civil más humana e inclusiva

Suárez-Quiñones destacó que ambos acuerdos refuerzan “una protección civil más humana, inclusiva y preparada para atender a toda la ciudadanía sin dejar a nadie atrás”. Con estos protocolos, la Junta de Castilla y León avanza en su objetivo de consolidar un sistema de emergencias “integral, coordinado y sensible ante las necesidades psicológicas y comunicativas de las personas”.