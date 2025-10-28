La Junta de Castilla y León vuelve a registrar el Proyecto de Presupuestos de 2026 por segunda vez tras el techo de gasto

Mañueco en la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026

El Gobierno de Castilla y León culminará este martes 28 de octubre con el registro del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 ante las Cortes, iniciando su tramitación parlamentaria por segunda vez.

Esta decisión se produce tras la celebración de un Consejo de Gobierno Extraordinario este lunes, que ha convalidado el acuerdo de presupuestos incorporando las modificaciones requeridas por el Parlamento.

El registro inicial del proyecto, presentado el 14 de octubre, fue tumbado el martes 21 por la Mesa de las Cortes, un hecho inédito en la historia de la Comunidad. La inadmisión a trámite se basó en un informe de los Servicios Jurídicos que señalaba dos fallos formales: la presentación se realizó antes de la aprobación del techo de gasto no financiero, que fue finalmente validado en el pleno del 22 de octubre; y la ausencia del visto bueno del Órgano de gobierno del Parlamento a la Sección 20 (correspondiente a las Cortes e instituciones propias de la Comunidad), que se aprobó el jueves 23 con dos ajustes a la baja de algo más de 200.000 euros.

La Junta ha solventado estos escollos formales y, tras el Consejo de Gobierno Extraordinario de hoy, está lista para registrar las cuentas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya había asegurado el pasado martes que su Gobierno llevaría el proyecto al Parlamento "cuantas veces" fueran necesarias, promesa que se materializa mañana.

Tras el nuevo registro, se reactiva el proceso parlamentario. La Mesa de las Cortes deberá reunirse nuevamente para admitir a trámite el proyecto. Una vez aprobado, la Mesa y la Junta de Portavoces deberán modificar el calendario legislativo aprobado en septiembre.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, indicó el jueves que los servicios jurídicos ya están elaborando el nuevo calendario de sesiones —que incluye comparecencias de consejeros, y plenos de enmiendas a la totalidad y parciales—, pues los presupuestos "siempre tienen prioridad sobre cualquier otra cuestión".