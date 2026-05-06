La Junta convoca ayudas por 1,8 millones de euros para formación en empresas de Castilla y León

Las entidades podrán presentar sus solicitudes en el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027

Estudios de Formación Profesional sobre Control de Obras de Construcción
Estudios de Formación Profesional sobre Control de Obras de Construcción

El Programa de Formación Profesional Específica con Compromiso de Contratación (FEMP) durante el periodo 2026-2027 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo contará con una dotación global de 1.800.000 euros. Así se ha convocado este mismo miércoles desde la Junta de Castilla y León desde el Servicio Público de Empleo de la comunidad, quienes añaden que las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes en el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Tal y como apuntan desde la administración, la convocatoria exige el compromiso de contratación de al menos un 50% de los alumnos que participen en las acciones formativas subvencionadas. “El objetivo es mejorar la empleabilidad efectiva de las personas desempleadas, ajustando su cualificación a las necesidades reales del tejido productivo de Castilla y León, marcado por procesos de digitalización y transición ecológica”, explican.

Para más detalle, el mencionado importe de las ayudas se ha calculado en función de los módulos económicos por hora de formación y alumno, con un límite máximo de 300 horas por acción formativa. Así, las cuantías oscilan, para la parte teórica de la formación, entre los 13 y los 9 euros por hora y alumno; y para la formación práctica, entre los 6 y 3 euros por hora y alumno.

Además, las empresas y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias deben comprometerse a contratar a un mínimo del 50% de los alumnos formados en un periodo máximo de 15 días tras acabar la formación. Como excepción, en los puestos que requieran pruebas de aptitud específicas el plazo se amplía a seis meses. Dicha contratación deberá mantenerse durante un periodo mínimo de entre 180 y 360 días, dependiendo del tipo de jornada.

En cuanto a la formación, que podrá desarrollarse desde el momento de la concesión de la ayuda hasta el 31 de agosto de 2027, será presencial, pudiendo utilizarse el aula virtual como medio complementario, y podrá incluir prácticas no laborales en centros de trabajo ubicados en Castilla y León.

Tal y como apuntan, se prioriza la contratación de desempleados con bajo nivel de cualificación, así como a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, parados de larga duración y beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital. También se consideran colectivos prioritarios los trabajadores afectados por ERTE o por el Mecanismo RED.

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