La Junta convocará los días 14 y 17 de noviembre a los grupos parlamentarios para abordar el presupuesto de 2026

La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha convocado a los partidos políticos con representación parlamentaria los días 14 y 17 de noviembre para informarles del contenido del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. Este diálogo busca posibilitar la aprobación de las cuentas, tal como adelantó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la semana pasada.

La convocatoria a los grupos se produce una vez finalizadas las comparecencias de los consejeros en las Cortes, que tendrán lugar entre el 10 y el 14 de noviembre. Durante estas sesiones, cada consejero expondrá el contenido presupuestario de su área para aclarar dudas y acercar posiciones con los grupos parlamentarios.

El Gobierno autonómico ha recordado que se trata del mayor Presupuesto presentado en Castilla y León hasta la fecha, el cual incluye importantes medidas sociales y fiscales. Entre ellas, destaca la apuesta por duplicar las ayudas por hijo, pasando de un máximo de 2.500 a 5.000 euros, y la modificación de los requisitos para que todas las familias puedan beneficiarse del Bono Infantil.

Además, el proyecto consigna 10 millones de euros destinados a bonificar los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 para los conductores recurrentes empadronados en la Comunidad. El Gobierno ha señalado que el objetivo de estas cuentas es impulsar el crecimiento económico y mejorar los servicios públicos, manteniendo al mismo tiempo "la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos".