La Junta declara peligro medio de incendios en Castilla y León hasta fin de mes

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel de Peligro Medio de incendios forestales en toda la Comunidad, una medida que estará vigente desde el 13 hasta el 31 de octubre. A pesar del descenso de las temperaturas nocturnas y la mayor humedad, las condiciones climáticas en las horas centrales del día siguen siendo de riesgo. La falta de precipitaciones significativas y las temperaturas superiores a la media esperada para estas fechas mantienen la posibilidad de ignición, según la Junta.

Esta declaración de Peligro Medio implica el mantenimiento de un importante despliegue de medios. Se asigna personal de guardia —incluyendo agentes medioambientales y técnicos especialistas— y se mantienen activas las cuadrillas helitransportadas en todas las bases, así como autobombas y cuadrillas nocturnas. Además, la mayoría de las cuadrillas terrestres y los retenes de maquinaria continuarán de servicio para una rápida respuesta.

Con la activación de esta fase, entran en vigor las medidas preventivas establecidas en la Orden FYM/510/2013. Queda terminantemente prohibido en el monte y en un radio de 400 metros: la quema de rastrojos, hacer hogueras o fogatas, encender fuego en las áreas de descanso, y el abandono de cualquier material susceptible de provocar combustión, como colillas o vidrios. Además, durante este periodo no se expedirán autorizaciones de quema de vegetación y restos vegetales.

Finalmente, la Junta de Castilla y León ha apelado a la responsabilidad y colaboración ciudadana. Se insta a la población a extremar la prudencia en sus actividades al aire libre y a alertar inmediatamente a través del 112 en caso de producirse cualquier conato. La realización de actividades no permitidas puede constituir un delito y pone en grave riesgo la vida, las poblaciones y el patrimonio natural.