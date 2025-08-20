La Junta denuncia que "alguien ha prendido por detrás del operativo" que trabaja en la extinción del incendio de Fasgar (León)

Incendio de Fasgar que amenaza a las poblaciones de Villapujín, Barrio de la Puente y Posada de Omaña

La Junta de Castilla y León denunció en la tarde de este miércoles que “alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar”, iniciado el pasado 8 de agosto en el término municipal de Murias de Paredes, que se encuentra desde el pasado jueves en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

A través de una publicación en el perfil ‘Naturaleza Castilla y León’ de la red social X, el Gobierno autonómico explicó que esta situación ha “roto la estrategia” de extinción, de forma que ha obligado a “replantear las posiciones” y ha provocado “un claro inconveniente en la gestión de la emergencia”.

Lo ocurrido presumiblemente de forma intencionada ha generado un nuevo foco en dicho incendio, situado en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en el término municipal de Igüeña, en la comarca del Bierzo.

La Guardia Civil procedió a última hora de la tarde de hoy a desalojar la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y ha desplazado a 25 habitantes al pabellón de Igüeña. Además, la carretera LE-5330 entre ambas localidades se encuentra cerrada.