La Junta establece ayudas de hasta 5.000 euros por trabajador a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo provocados por los incendios

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este martes las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión o de reducción de jornada en localidades afectadas por los incendios forestales de este verano.

Las ayudas, que podrán ascender a un máximo de 5.000 euros por beneficiario. Los interesados que reúnan los requisitos exigidos tendrán que realizar una única solicitud acompañada de la documentación acreditativa de su cumplimiento. Las solicitudes se presentarán, exclusivamente, de forma telemática, conforme al modelo normalizado que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en el Portal Trabajo y Prevención de Riesgos laborales de la Junta de Castilla y León https://trabajoyprevencion.jcyl.es.

Según se recoge en el Bocyl, el plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación.