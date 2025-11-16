La Junta lanza 679 plazas de promoción interna para personal laboral fijo

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León convocará, antes de que finalice el presente año, un total de 679 plazas destinadas a la promoción interna del personal laboral fijo de la Administración autonómica. Estas plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2024, complementando aquellas aún pendientes de las ofertas de 2022 y 2023. La convocatoria se realiza en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público, consolidando el compromiso de la Junta con la mejora y el desarrollo profesional de sus empleados.

El personal laboral de la Administración General de la Junta desempeña principalmente tareas técnicas o especializadas, actuando bajo un vínculo contractual y organizándose en cuatro grupos profesionales. A través de este mecanismo de promoción interna, los empleados públicos podrán ascender a categorías superiores, en una progresión vertical entre grupos (del IV al III, del III al II, o del II al I), reconociendo así la experiencia y facilitando la progresión profesional dentro del ámbito público.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó la importancia de la medida: "Con la convocatoria de estas 679 plazas de promoción interna, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo profesional del personal laboral de la Administración General, reconociendo su experiencia y dedicación".

De las 679 plazas que serán convocadas, la distribución es la siguiente:

Grupo III (480 plazas): Este grupo concentra la mayor cantidad de ofertas, destacando las 200 plazas de técnico de atención directa, esenciales para garantizar una atención especializada y continua a los usuarios de los centros de la Junta. También se incluyen 30 plazas de conductor y 30 de técnico de mantenimiento, cruciales para la movilidad de equipos técnicos y la conservación de las instalaciones.

Grupo II (157 plazas): Sobresalen las 52 plazas de técnico de gestión informática, fundamentales para la seguridad y actualización de los sistemas tecnológicos de la Administración. Además, se ofertan 51 plazas de enfermero, cuya función es esencial en residencias, centros de atención a personas con discapacidad e instituciones educativas.

Grupo I (42 plazas): Este grupo superior incluye 18 plazas de técnico superior en informática y 13 plazas de psicólogo, importantes para ofrecer apoyo y acompañamiento profesional a los usuarios de los servicios autonómicos.

El proceso selectivo se llevará a cabo mediante la modalidad de concurso-oposición, tal como establece el Convenio Colectivo del personal laboral. Este proceso incluirá ejercicios teóricos o prácticos y una fase posterior de valoración de méritos, como la antigüedad y las titulaciones. Para participar, los aspirantes deben contar con un mínimo de dos años de servicio en la categoría de origen y poseer la titulación exigida para la categoría superior a la que optan.

En palabras de González Gago, “cada una de estas plazas supone una oportunidad para avanzar en la carrera profesional y, al mismo tiempo, garantiza que los servicios públicos de Castilla y León se presten con la máxima calidad y eficacia”.