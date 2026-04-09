La Junta lanza ayudas directas para empresas afectadas por las inundaciones de febrero

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria de subvenciones para las empresas que sufrieron el impacto de las inundaciones el pasado mes de febrero. Esta medida, integrada en el Acuerdo 16/2026 de recuperación urgente, busca paliar los efectos de la suspensión de contratos y las reducciones de jornada que se vieron obligadas a implementar las entidades de las zonas afectadas para sobrevivir a la catástrofe.

El objetivo principal de esta línea de ayudas es garantizar la estabilidad del tejido productivo y facilitar que los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo puedan mantener sus puestos. Podrán beneficiarse tanto empresas privadas como trabajadores por cuenta propia y entidades sin ánimo de lucro, siempre que sus centros de trabajo se ubiquen en los municipios damnificados. Como requisito, los expedientes deben haber comenzado en febrero de 2026 y contar con el respaldo de la representación de los trabajadores.

En cuanto al respaldo económico, la subvención financiará el pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el periodo de inactividad o reducción horaria. La Administración ha fijado un límite de 5.000 euros por beneficiario y ha dotado a la convocatoria con un presupuesto inicial de 100.000 euros. No obstante, este fondo es ampliable hasta en un 100 % adicional para asegurar que se puedan atender todas las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos.

El proceso de solicitud se abrirá este viernes y se extenderá, con carácter general, hasta el 20 de octubre de 2026. Sin embargo, para aquellos casos donde el ERTE finalice antes del 1 de septiembre, el plazo concluirá el último día del mes siguiente a la finalización de la medida laboral. Toda la tramitación deberá realizarse de manera obligatoria a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, simplificando así el acceso a los recursos de forma telemática.

Este paquete de ayudas empresariales funciona como el complemento necesario a la línea de apoyo ya ejecutada para los trabajadores, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado lunes tras buscar compensar la pérdida de ingresos de los empleados.