La Junta lanza 'Exploradores STEM JCyL' con novedades inclusivas y participación familiar

Las consejerías de Economía y Hacienda y de Educación han unido fuerzas para impulsar una iniciativa pionera este curso escolar, buscando despertar vocaciones científicas y tecnológicas desde la infancia. El proyecto 'Exploradores STEM JCyL' se implementará en 37 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, dirigiéndose prioritariamente a alumnos de 3º de Primaria.

Este programa se distingue por integrar un enfoque novedoso y completo que va más allá del aula tradicional. Se promueve la Inclusión sin Barreras, ya que la participación no se limita por género, fomentando las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en todo el alumnado. Además, fomenta la Implicación Familiar y Empresarial mediante la creación de una "Escuela de Padres STEM" con sesiones formativas para los progenitores, integrando incluso encuentros con empresas. Finalmente, establece una Conexión con el Tejido Productivo, involucrando activamente a los clústeres regionales y facilitando mentorías y visitas a empresas para fortalecer la orientación profesional temprana de los jóvenes.

En el apartado de Kits Educativos y Aprendizaje Activo, cada alumno participante recibirá tres kits educativos diseñados como módulos progresivos. Estos materiales son manipulativos, reutilizables, seguros y, de forma crucial, no requieren pantallas, priorizando el aprendizaje activo y el trabajo por proyectos. Los kits incluirán componentes eléctricos básicos, como cables, interruptores, motores, y bombillas LED, así como tarjetas de actividades.

El profesorado recibirá una sesión inicial de formación, junto con guías didácticas, recursos audiovisuales y asesoramiento constante para facilitar la implementación del programa en el aula. La participación se extiende a los padres, no solo del alumnado de 3º sino de todo el centro, quienes podrán asistir a sesiones de formación y a un encuentro directo con empresas del entorno educativo, reconociendo así su papel esencial en la creación de un entorno de aprendizaje colaborativo.

Trimestralmente, los estudiantes desarrollarán un proyecto STEM en horario lectivo, contando con la valiosa guía de una sesión inspiradora impartida por un mentor profesional del sector STEM.