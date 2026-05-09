La Junta lanza subvenciones para financiar proyectos innovadores de educación ambiental en Castilla y León

Este viernes 8 de mayo, la Junta de Castilla y León ha presentado una serie de subvenciones que financiarán los proyectos y actuaciones en materia de educación ambiental que aporten valor a este asunto dentro del territorio de la comunidad. En concreto, será subvencionables todas aquellas actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2028, ambas fechas inclusive. Además, el plazo para solicitarlas termina el día 1 de junio de 2026.

A estas ayudas, que serán de un máximo de 20.000 euros por proyecto con una totalidad de 350.000 euros, podrán acceder dos sectores principales. En primer lugar, se encuentran las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, de ámbito privado, con domicilio social o centro de trabajo en Castilla y León. Por otro lado, se podrán beneficiar los ayuntamientos o de la comunidad cuya población sea inferior a 20.000 habitantes.

Para optar a esta financiación, entidades o instituciones tendrán que formar parte de programas o actividades de educación ambiental dirigidos a la población de la comunidad. “Los proyectos deberán presentar innovaciones en términos de mejora planificada y con vocación de permanencia. Además, tendrán que ser coherentes con la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León, en la que se enmarcan estas ayudas”, explican desde la Junta. En concreto, estas subvenciones están publicadas, dentro del Boletín Oficial de Castilla y León, en la Orden de 28 de abril de 2026, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En cuanto al presupuesto, la cuantía máxima de la subvención será de 20.000 euros por proyecto, que se abonarán en dos anualidades, correspondiendo cada una al 50 % del total. En el caso de las entidades locales, la ayuda no podrá superar el 80 % del presupuesto total, mientras que para las entidades sin ánimo de lucro podrá alcanzar hasta el 100 % del coste del proyecto.