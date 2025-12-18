La Junta licita una nueva televisión autonómica privada

La Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria para el concurso público para el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo de titularidad privada y ámbito autonómico en Castilla y León. Un proyecto incluido en la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León que fue aprobada en julio con los votos favorables del PSOE, Vox y Unidas Podemos.

La nueva licencia de televisión será de titularidad privada, para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal, mediante ondas hertzianas terrestres y emisión en abierto. La licencia permite la explotación para emisiones en abierto de un canal de los cuatro que integran el MAUT autonómico, conforme a la asignación realizada por el anexo II del Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión digital terrestre.

Se otorgará por un período de quince años y las sucesivas renovaciones de la licencia serán automáticas y por el mismo plazo estipulado inicialmente para su disfrute.

El adjudicatario de la licencia tendrá que cumplir requisitos como garantizar la prestación continuada del servicio; difundir gratuitamente, citando su procedencia, los comunicados, notas o avisos de interés público que excepcionalmente le sean remitidos por los órganos de gobierno de las administraciones públicas; emitir en abierto durante 24 horas al día; el contenido mínimo, de producción propia inédita será de 28 horas semanales de contenidos. Al menos, el 70% de dichos contenidos de producción propia inédita se emitirá entre las 14:00 y las 23:00 horas.

También incluye que el límite de horas de emisión relativo a las emisiones meramente repetitivas o, en su caso, las consistentes en imágenes fijas, y los tiempos dedicados a publicidad, televenta y a juegos y concursos promocionales, incluidas las emisiones consistentes en consultas y juegos a distancia en directo con participación del público será del 30% de las horas de emisión diarias; no podrá emitir en cadena con otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos autorizados.

En el inicio de las emisiones tendrá obligación de tener una cobertura del 80 por ciento de la población de la Comunidad y a partir del tercer año de vigencia de la licencia a la cobertura del 90 % de la población de la Comunidad.

Para participar en el presente concurso será requisito indispensable acreditar la constitución de una garantía de 800.000 euros por cada solicitud de participación en el concurso para la adjudicación de la licencia. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Castilla y León».