La Junta mantiene activos 18 incendios forestales en León y Zamora, cuatro de ellos en nivel 2, con más de 700 evacuados

a Comunidad Autónoma mantiene activos este lunes un total de 18 incendios forestales en las provincias de León y Zamora, de los cuales cuatro se encuentran en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP). Otros cuatro están clasificados en nivel 1, mientras que diez más permanecen activos en nivel 0, según datos actualizados por la herramienta Inforcyl de la Junta y la Dirección General de Tráfico (DGT).

En total, más de 700 personas han sido evacuadas debido a los incendios de La Baña, Garaño, Molinaseca y Fasgar, todos en la provincia de León. Además, nueve carreteras secundarias se mantienen cortadas por el fuego o el humo en León y Zamora.

Incendio de Porto-La Baña: tres frentes activos y 300 evacuados

Uno de los fuegos más preocupantes es el incendio autonómico de Porto-La Baña, que afecta a ambas provincias. Clasificado en nivel 2 del IGP, mantiene tres frentes diferenciados:

San Ciprián, donde las llamas avanzan lentamente,

La Baña, donde se trabaja en consolidar el perímetro con pistas forestales,

y el Cañón del Tera, de difícil acceso terrestre, lo que obliga a un intenso uso de medios aéreos.

Este incendio ha provocado el desalojo de unos 300 vecinos del municipio leonés. Desde el operativo se señala que cada foco requiere “estrategias y herramientas de extinción diferentes”.

Fasgar: incendio muy extenso y de difícil control

En Fasgar (León), también en nivel 2, las labores se centran en frenar su avance durante el día y preparar líneas de control nocturnas con bulldozer. El director de extinción, Víctor Fernández, señaló que se trata de un fuego “muy extenso y con zonas muy abruptas”, con tres frentes activos hacia:

Vegapujín y Fasgar, donde se espera controlarlo por la noche,

Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, con previsión de estabilización,

y Tremor, donde se deja avanzar hacia zonas sin vegetación por la imposibilidad de actuar con maquinaria.

Garaño: evacuaciones masivas ante el avance del fuego

En Garaño, también en nivel 2, las tareas se centran en frenar el avance de las llamas por los flancos. El fuego comenzó el domingo a las 14:00 horas, lo que obligó a evacuar a 181 personas de Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna. Más tarde se sumaron Mora de Luna (50 evacuados) y Vega de Caballeros (40 evacuados), ante la amenaza del fuego impulsado por vientos bruscos hacia Los Barrios de Luna.

Molinaseca: favorable evolución y un detenido

El incendio de Molinaseca, en la comarca del Bierzo, muestra una evolución favorable tras las tareas nocturnas, aunque aún se necesita trabajo con maquinaria para cerrar el perímetro. Se mantienen evacuados 35 vecinos de Molinaseca y 15 de Lombillo de los Barrios.

Este lunes, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 75 años como presunto autor del incendio, originado supuestamente por una hoguera para cocinar.

Fuegos en nivel 1 y 0

Los incendios en nivel 1 afectan a:

Anllares del Sil,

Llamas de la Cabrera,

Gestoso (todos en León),

y Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, entre León y Palencia.

Además, hay diez incendios activos en nivel 0, en:

León: Yeres y Canalejas,

Palencia: Resoba, San Pedro de Cansoles, Brañosera, La Venta, Villalcón,

Zamora: Molezuelas de la Carballeda,

Salamanca: Candelario,

y Segovia: Fuentepelayo.

Carreteras cortadas

Según la DGT, el fuego mantiene nueve carreteras secundarias cortadas:

Ocho en León: LE-4523, LE-4503, LE-4517, LE-4212, LE-126, LE-5228, LE-5330 y LE-7311.

Una en Zamora: ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Laguna de Peces (Sanabria), debido al incendio de Porto.

Balance provisional

La situación en León y Zamora continúa siendo de alta complejidad, con varios incendios simultáneos en zonas de difícil acceso, uso intensivo de medios aéreos y continuas evacuaciones preventivas. La evolución de los fuegos durante la noche será clave para su estabilización.