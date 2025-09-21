La Junta premia trabajos académicos sobre cooperación internacional con hasta 3.500 euros

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha anunciado una nueva edición de sus premios a trabajos académicos sobre cooperación internacional. El objetivo es reconocer el esfuerzo de los estudiantes y fomentar la investigación universitaria como una herramienta para proponer soluciones a los desafíos globales.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subrayó que estos premios tienen una doble dimensión: "no solo permiten generar conocimiento y sensibilizar a la sociedad, sino que también ofrecen respuestas concretas ante las dificultades que viven muchas personas fuera de nuestras fronteras.

Podrán presentarse a la convocatoria los estudiantes que hayan defendido sus trabajos en centros de Castilla y León durante los dos últimos cursos académicos, siempre que hayan obtenido una calificación de al menos 7 puntos. Los trabajos deben abordar temas como la situación de los Derechos Humanos, el diseño de proyectos de cooperación o propuestas educativas sobre el tema.

El plazo para presentar candidaturas se abre el próximo lunes 22 de septiembre y finaliza el 10 de octubre. Las solicitudes se pueden realizar de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

La convocatoria contempla un máximo de diez premios con las siguientes dotaciones económicas:

3 premios de 500 euros para Proyectos Fin de Ciclo de Formación Profesional.

2 premios de 1.000 euros para Trabajos de Fin de Grado.

4 premios de 2.000 euros para Trabajos Fin de Máster.

1 premio de 3.500 euros para Tesis Doctorales.

Además del premio económico, los tutores de los trabajos galardonados recibirán un reconocimiento honorífico por parte de la Junta. Según González Gago, la iniciativa busca "contribuir a que [las] propuestas puedan seguir avanzando y, con ellas, favorecer un entorno más justo para quienes más lo necesitan".