La Junta requiere al Gobierno la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2023

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha dado luz verde a una medida formal dirigida al Gobierno central, autorizando al consejero de Economía y Hacienda a formalizar un requerimiento previo en relación con la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) correspondiente al ejercicio 2023.

Esta acción se enmarca en el cumplimiento del principio de lealtad institucional y tiene como objetivo fundamental salvaguardar el interés general de la Comunidad y asegurar la adecuada financiación de los servicios públicos esenciales que presta la Junta.

Según la información facilitada por la Junta, el acuerdo busca "la adecuada gestión de los servicios públicos de calidad que presta la Junta y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional".

La Junta subraya que la correcta liquidación de estos fondos es crucial para mantener la calidad de la educación, sanidad y servicios sociales en la Comunidad.

El requerimiento previo se establece como un paso formal antes de posibles actuaciones mayores. La Junta ha dejado claro que la presentación de este documento se realiza "sin perjuicio de las posibles acciones posteriores que competen a la Comunidad Autónoma", buscando en primera instancia alcanzar un acuerdo satisfactorio entre ambas administraciones públicas.

Este movimiento se interpreta como una presión política y administrativa para garantizar que los cálculos de la liquidación del SFA de 2023 se realicen de manera transparente y conforme a las necesidades financieras reales de Castilla y León.