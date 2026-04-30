La Junta solicita a AENA la ampliación de horarios operativos y la mejora de instalaciones y servicios en los aeropuertos de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha celebrado este jueves una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria con el objetivo principal de trasladar a AENA una serie de aportaciones para mejorar el funcionamiento de los cuatro aeropuertos de la comunidad: Burgos, León, Salamanca y Valladolid. De esta manera, la administración busca “garantizar una regulación justa, eficiente y adaptada a las características territoriales y socioeconómicas del territorio”, especialmente en materia de horarios y de incremento del tráfico.

En términos de mejora de los actuales niveles de tráfico, que según la Junta se encuentran por debajo de su capacidad de servicio, se ha solicitado a AENA que alegue a las Obligaciones de Servicio Público (OSP) para mejorar la conectividad de los aeropuertos de la comunidad con Madrid, Barcelona o las islas.

“De esta manera se asegurará la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial” explican desde la Junta, añadiendo que esta medida está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer OSP en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico.

De la misma manera, se ha trasladado la necesidad de aumentar los horarios operativos para ampliar así la programación de vuelos competitivos. Por otro lado, se pide apostar por la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; y la inversión en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad en los recintos. Además, desde la Junta solicitan incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros al año, al igual que la promoción de nuevas rutas.

Finalmente, se ha trasladado la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial; y se ha reiterado la necesidad de convertir el Aeropuerto de León, bajo el nombre de La Virgen del Camino, en un aeropuerto de carga.