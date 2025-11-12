La Junta subvencionará los peajes a los usuarios con un "procedimiento de concurrencia competitiva" de hasta diez millones

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, avanzó este miércoles que la Junta convocará un "procedimiento de concurrencia competitiva" por diez millones de euros para subvencionar los peajes de las autopistas de la Comunidad -AP-6, AP-61, AP-51, la AP-71 y la AP-66 (en estudio)- a los usuarios que las utilicen y cumplan una serie de requisitos y condiciones “objetivas”, como con la “recurrencia” o el “empadronamiento”.

Sanz Merino, que compareció este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer los detalles del proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad en 2026, aseguró que las concesionarias de las autopistas de titularidad del Estado seguirán percibiendo los mismos ingresos por parte de los usuarios, por lo que negó que la bonificación prevista para el próximo año vaya a parar a los bolsillos de las empresas.

De esta forma, el titular de Movilidad aclaró a la oposición que los castellanos y leoneses tendrán que abonar el precio del peaje fijado por el Gobierno y las concesionarias como “un usuario más”, sin “ningún tipo de discriminación”, que admitió no está permitido por la legislación. Sin embargo, la Junta lo compensará con un “procedimiento de concurrencia competitiva”, que tendrá como máximo un montante de diez millones de euros.

En ese sentido, Sanz Merino apuntó que los usuarios de las autopistas que tengan un “determinado perfil”, como la recurrencia en el uso o el empadronamiento en la Comunidad, podrán tener un “retorno” por parte de la Junta. “Las empresas van a seguir recibiendo el peaje previsto”, dijo el consejero de Movilidad.

Igualmente, aprovechó para denunciar que la interlocución institucional con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, desde la llegada del vallisoletano Óscar Puente, está siendo “imposible”, ya que señaló el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pretendía extender a las autopistas de la Comunidad las bonificaciones existentes en otras vías como la AP-6 o AP-9, por ser su continuidad un “lastre” y una cuestión de “inequidad territorial”.

Finalmente, el consejero de Movilidad, en respuesta a la UPL, consideró que ahora existe una “palanca de apoyo” para defender que se cumpla la carta de emplazamiento y el requerimiento de Europa que pide al actual Gobierno la eliminación del peaje de la autopista AP-66 (León-Asturias). Por ello, aseguró que la Junta va a tratar de buscar “aliados” para lograrlo con Asturias y Galicia, en cumplimiento de una iniciativa aprobada por las Cortes.